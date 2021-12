(Di martedì 14 dicembre 2021) "Dopo due anni di pandemia è importante parlare del rischio sismico per riportare alta l'attenzione sul tema. Non dobbiamo aspettare l'emergenza per affrontare queste tematiche. Che cosa abbiamo ...

Advertising

telodogratis : Terremoti, Curcio: ‘Prevenzione è centrale, politica è pronta ad ascoltare richieste comunità’ - TV7Benevento : Terremoti, Curcio: 'Prevenzione è centrale, politica è pronta ad ascoltare richieste comunità'... - StraNotizie : Terremoti, Curcio: 'Prevenzione è centrale, politica è pronta ad ascoltare richieste comunità'… - italiaserait : Terremoti, Curcio: ‘Prevenzione è centrale, politica è pronta ad ascoltare richieste comunità’ -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Curcio

Adnkronos

Così il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio, nel corso del suo intervento al Convegno Nazionale organizzato da Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC in occasione della IV ......giorni scorsi dal ministro Bianchi e dal Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio. ...per l'immediato rafforzamento e la ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati dai...“Dopo due anni di pandemia è importante parlare del rischio sismico per riportare alta l’attenzione sul tema. Non dobbiamo aspettare l’emergenza per affrontare queste tematiche. Che cosa abbiamo impar ...Si è continuato a scavare per tutta la notte a Ravanusa nel tentativo di trovare altri sopravvissuti all’esplosione di gas dell'11 dicembre.