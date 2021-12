Advertising

CorriereCitta : Terracina, mascherina obbligatoria (anche) all’aperto: ecco dove e quando - News_24it : PROVINCIA DI LATINA - Il contagio è sempre più alto, principalmente a Latina ed Aprilia (in quest’ultima permane il… -

Ultime Notizie dalla rete : Terracina mascherina

Il Corriere della Città

I quattro giovani indossano lae poi commentano le Luci della città..."L'albero è ... "Belle, ma negli scorsi anni erano migliori" Sono arrivati intorno alle 15, in pullman da, per ......(soprattutto con terza dose) e dove da lunedì è tornato in vigore l'obbligo dellaanche ... mentre sono 11 a Cisterna, nove a Sonnino e altrettanti a, otto a Formia, sei a Fondi, ...Non solo Latina. Anche il Comune di Terracina corre ai ripari e reintroduce l’obbligo di mascherina all’aperto dal 18 dicembre al 2 gennaio. Leggi anche: Latina, torna l’obbligo di mascherina all’aper ...Il Sindaco Damiano Coletta ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, a partire dalle ore 00.01 di giovedì 16 dicembre fino alle 24.00 di giovedì 6 gennaio, l’obbligo di indossare i dispositivi di ...