Tennis, Stefanos Tsitsipas: "Il gomito sta benissimo. Devo lavorare per migliorare ancora nel 2022" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 2021 si è chiuso malamente per Stefanos Tsitsipas, con il greco costretto a ritirarsi dalle ATP Finals per un infortunio al gomito che lo ha condizionato molto anche nei mesi precedenti. Il numero quattro del mondo è stato costretto ad un intervento in Svizzera e sembra aver finalmente risolto tutti i problemi, proprio come da lui stesso dichiarato in un'intervista al canale televisivo greco ANT1: "Il mio gomito sta benissimo. Sono sicuro che tornerò al 100%". E' stato un anno travagliato per Tsitsipas, che ha brillato soprattutto sulla terra rossa, con la delusione di aver perso la finale del Roland Garros dopo essere stato avanti di due set nei confronti di Novak Djokovic. La stagione sul cemento non ha portato i risultati sperati, complice anche il problema al gomito.

