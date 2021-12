Tennis | doppia rinuncia ad Abu Dhabi Fuori Thiem e Ruud | dentro Fritz | Evans e Jabeur per Raducanu

Leggi su oasport

(Di martedì 14 dicembre 2021) In un colpo solo, gli account ufficiali del Mubadala WorldChampionship 2021, l’evento di esibizione che si tiene ad Abudal 16 al 18 dicembre, comunicano numerosi cambiamenti intercorsi negli ultimi giorni e che ancora non erano noti: andiamo a riepilogarli. Per prima cosa, è stata trovata la sostituta di Emma: la britannica, com’è noto, è in isolamento perché positiva al Covid-19. Al suo posto ci sarà la tunisina Ons, autrice di una grande stagione 2021 e beffata soltanto all’ultimo istante nella corsa alle WTA Finals di Guadalajara. Giocherà con la svizzera Belinda Bencic nel terzo match del giovedì, non prima delle 17:00. Inoltre, sono state comunicate due rinunce nell’evento maschile. La prima è quella di Dominic, che dunque ritarda ancora il proprio ritorno alle ...