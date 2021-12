Teatro delle Arti, il 16 dicembre in scena “La Fortuna con l’effe maiuscola” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giovedì 16 dicembre 2021 prenderà il via la nuova edizione della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje” con un classico della commedia partenopea, quel lavoro a quattro mani firmato Eduardo De Filippo e Armando Curcio che riesce a mettere insieme il dolce-amaro della vita. E così quando alle 21 il sipario del Teatro delle Arti a Salerno si aprirà le sorti della famiglia Ruoppolo torneranno a vivere per riprendere il filo di quel racconto che tutti conoscono con il titolo di “La Fortuna con l’effe maiuscola”. Inserita da Eduardo nella raccolta intitolata “Cantata dei giorni pari” fino al 1962 per essere poi sostituita da “Ditegli sempre di sì”, è senza dubbio un immortale. Nelle note di regia Gaetano Stella, che è in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giovedì 162021 prenderà il via la nuova edizione della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje” con un classico della commedia partenopea, quel lavoro a quattro mani firmato Eduardo De Filippo e Armando Curcio che riesce a mettere insieme il dolce-amaro della vita. E così quando alle 21 il sipario dela Salerno si aprirà le sorti della famiglia Ruoppolo torneranno a vivere per riprendere il filo di quel racconto che tutti conoscono con il titolo di “Lacon”. Inserita da Eduardo nella raccolta intitolata “Cantata dei giorni pari” fino al 1962 per essere poi sostituita da “Ditegli sempre di sì”, è senza dubbio un immortale. Nelle note di regia Gaetano Stella, che è in ...

