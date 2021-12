Teatro | al Tram lo spettacolo di Natale tra miti e leggende di Napoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutta la tradizione dellenapoletane sale sul palco deldi via Port’Alba aper accompagnare il periodo delle festività natalizie: debutta venerdì 17 dicembre “A puteca de’ suonne perdute”, loche fino al 9 gennaio 2022 racconteràdella cultura partenopea, dal Munaciello al Principe di Sansevero ispirandosi a grandi testi come quelli di Benedetto Croce e Matilde Serao. Il regista Diego Sommaripa ha immaginato un viaggio suggestivo tra le, le storie, i racconti di. Un cast ricchissimo darà a vita a unointrigante, ricco di musiche e momenti divertenti. Sogni perduti nel tempo, storie dimenticate, da ritrovare e riportare in vita: per tre ...

Tutta la tradizione delle leggende napoletane sale sul palco del Teatro Tram di via Port'Alba a Napoli per accompagnare il periodo delle festività natalizie: debutta venerdì 17 dicembre "A puteca de' ...