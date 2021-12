Taranto e provincia, vaccini: ecco da dove inizieranno le somministrazioni per i bambini fra 5 ed 11 anni Nel capoluogo, a Massafra e Grottaglie giovedì. Il giorno successivo a Laterza, sabato a Martina Franca e Sava (Di martedì 14 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla campagna vaccinale anti-covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, Asl Taranto e l’Ufficio Scolastico provinciale hanno individuato i primi plessi scolastici che saranno adibiti a centri vaccinali per i bambini. giovedì 16 dicembre pomeriggio, saranno operative a Taranto le sedi degli istituti comprensivi “C.G Viola” e “Martellotta”, a Massafra l’I.C. “San Giovanni Bosco” e a Grottaglie l’I.C. “De Amicis”. Venerdì 17 dicembre pomeriggio, invece, le vaccinazioni dei bambini riprendono a Taranto presso l’I.C. “Pirandello”, a Laterza presso l’I.C. “Diaz”. sabato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 14 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: In merito alla campagna vaccinale anti-covid 19 per idi età compresa tra 5 e 11, Asle l’Ufficio Scolasticole hanno individuato i primi plessi scolastici che saranno adibiti a centri vaccinali per i16 dicembre pomeriggio, saranno operative ale sedi degli istituti comprensivi “C.G Viola” e “Martellotta”, al’I.C. “San GiovBosco” e al’I.C. “De Amicis”. Venerdì 17 dicembre pomeriggio, invece, le vaccinazioni deiriprendono apresso l’I.C. “Pirandello”, apresso l’I.C. “Diaz”....

