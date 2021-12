Tales of Arise: disponibile un nuovo importante aggiornamento (Di martedì 14 dicembre 2021) disponibile da oggi un nuovo aggiornamento per Tales of Arise che permette il trasferimento dei salvataggi su PS5 e Xbox Series X Un nuovo aggiornamento di Tales of Arise consente ai giocatori di trasferire i propri progressi dall’ultima alle console di nuova generazione. All’inizio della giornata odierna, martedì 14 dicembre, l’ultimo update dell’apprezzatissimo titolo Bandai Namco è stato pubblicato su tutte le piattaforme. Come potete vedere dal tweet qui sotto, una delle funzioni principali del nuovo aggiornamento è quella di consentire ai giocatori PS4 e Xbox One di trasferire i propri dati di salvataggio per Tales of Arise sulle console PS5, Xbox Series X e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 dicembre 2021)da oggi unperofche permette il trasferimento dei salvataggi su PS5 e Xbox Series X Undiofconsente ai giocatori di trasferire i propri progressi dall’ultima alle console di nuova generazione. All’inizio della giornata odierna, martedì 14 dicembre, l’ultimo update dell’apprezzatissimo titolo Bandai Namco è stato pubblicato su tutte le piattaforme. Come potete vedere dal tweet qui sotto, una delle funzioni principali delè quella di consentire ai giocatori PS4 e Xbox One di trasferire i propri dati di salvataggio perofsulle console PS5, Xbox Series X e ...

