Svizzera, nuova ambasciatrice:Italia si sta risollevando (Di martedì 14 dicembre 2021) Monika Schmutz, da pochissimo si è insediata quale ambasciatrice Svizzera a Roma. La Gazzetta Svizzera l'ha intervistata. Quali sono le sue impressioni e quale è stata la sua prima reazione alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Monika Schmutz, da pochissimo si è insediata qualea Roma. La Gazzettal'ha intervistata. Quali sono le sue impressioni e quale è stata la sua prima reazione alla ...

Advertising

lucaborsari : #Svizzera, nuova ambasciatrice Schmutz :Italia si sta risollevando - tataaas33 : @off___gio @ccatechismo Fate una secessione, dato che siete così sicuri di diventare la nuova Svizzera. Poi vediamo cosa succede. - swissinfo_it : La #GazzettaSvizzera ha incontrato la nuova Ambasciatrice di #Svizzera in #Italia, Monika #Schmutz. Vi riproponiamo… - CellularItalia : WINDTRE: nuova opzione ‘Travel’ per la Svizzera - PuntoCellulare : WindTre lancia Travel Svizzera, una nuova opzione pensata per i clienti che si recano frequentemente in Svizzera, p… -