Svelata la trama della première di 1883 | lo spin-off di Yellowstone che segue gli antenati dei Dutton

(Di martedì 14 dicembre 2021) Paramount+ ha svelato ladi, l’attesissimo evento previsto negli Stati Uniti per domenica 19 dicembre: si tratta dell’annunciato-off di, serie record d’ascolti di Paramount creata da Taylor Sheridan, che firma anche questo nuovo format ambientato alla fine dell’Ottocento. Ladi, diffusa a pochi giorni dal debuttoserie, anticipa l’ambientazione e le vicende raccontate dal prequel di Yellowstne: glidi Johnsi mettono in viaggio verso il Montana, dove nascerà l’enorme e ambitissimo ranch che di fatto è uno dei protagonistiserie originale. Il nuovo format ...

