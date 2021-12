Suppletive Roma, Renzi sfida Letta e candida uno dei suoi: «Vedremo se Iv vale solo il 2 per cento» (Di martedì 14 dicembre 2021) Manca ancora poco più di un mese, ma sulle elezioni Suppletive nel collegio di Roma 1 incombe già un clima all’Ok Corrall. Colpa (o merito) del Pd che ha completamente snobbato Matteo Renzi pescando la propria candidata tra gli zingarettiani di strettissima osservanza. Cecilia D’Elia (questo il suo nome) è infatti la portavoce della Conferenza delle donne democratiche, titolo che ne fa uno pezzi più influenti della nomenclatura interna. Renzi tifava invece per Annamaria Furlan, già segretario generale della Cisl, cui attribuisce un profilo più riformista. Il Pd ha candidato Cecilia D’Elia Letta non l’ha voluto accontentare e lui si vendica candidando un proprio rappresentante, valerio Casini, risultato il più votato della lista Calenda ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Manca ancora poco più di un mese, ma sulle elezioninel collegio di1 incombe già un clima all’Ok Corrall. Colpa (o merito) del Pd che ha completamente snobbato Matteopescando la propriata tra gli zingarettiani di strettissima osservanza. Cecilia D’Elia (questo il suo nome) è infatti la portavoce della Conferenza delle donne democratiche, titolo che ne fa uno pezzi più influenti della nomenclatura interna.tifava invece per Annamaria Furlan, già segretario generale della Cisl, cui attribuisce un profilo più riformista. Il Pd hato Cecilia D’Elianon l’ha voluto accontentare e lui si vendicando un proprio rappresentante,rio Casini, risultato il più votato della lista Calenda ...

