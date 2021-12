Superbike, Jonathan Rea inizia il lavoro per il 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Jonathan Rea inizia il proprio lavoro in vista della prossima annata quando non avrà più il #1 sulla propria moto. Il britannico sta provando in questi giorni in quel di Jerez de la Frontera (Spagna) dopo aver perso il titolo piloti al termine di una lunghissima battaglia con il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il pluricampione inglese ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di tornare in moto prima di Natale. Possiamo iniziare da dove abbiamo finito in Indonesia. Jerez è sempre una buona pista dove fare i test, si hanno un sacco di dati. È anche un circuito dove non siamo mai andati troppo forti, l’obiettivo è scoprire tutte le nostre aree deboli”. Il nativo di Ballymena ha continuato dicendo: “Ci aspettiamo diversi pezzi da provare, ed è un aspetto molto buona. Kawasaki ha ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)Reail proprioin vista della prossima annata quando non avrà più il #1 sulla propria moto. Il britannico sta provando in questi giorni in quel di Jerez de la Frontera (Spagna) dopo aver perso il titolo piloti al termine di una lunghissima battaglia con il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il pluricampione inglese ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono molto felice di tornare in moto prima di Natale. Possiamore da dove abbiamo finito in Indonesia. Jerez è sempre una buona pista dove fare i test, si hanno un sacco di dati. È anche un circuito dove non siamo mai andati troppo forti, l’obiettivo è scoprire tutte le nostre aree deboli”. Il nativo di Ballymena ha continuato dicendo: “Ci aspettiamo diversi pezzi da provare, ed è un aspetto molto buona. Kawasaki ha ...

