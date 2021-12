Sul conflitto di attribuzioni nel caso Renzi voterà l'Aula del Senato (Di martedì 14 dicembre 2021) La Giunta per le immunità del Senato chiederà all’Aula di votare sul conflitto di attribuzione per il caso della Fondazione Open che vede coinvolto il leader di Italia viva Matteo Renzi. La Giunta ha dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena che ha sollevato un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta la chat con Vincenzo Manes del 3-4 giugno 2018 quando Renzi era già Senatore, secondo la parlamentare avrebbero dovuto chiedere prima una formale autorizzazione al Senato. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) La Giunta per le immunità delchiederà all’di votare suldi attribuzione per ildella Fondazione Open che vede coinvolto il leader di Italia viva Matteo. La Giunta ha dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena che ha sollevato undi attribuzione alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta la chat con Vincenzo Manes del 3-4 giugno 2018 quandoera giàre, secondo la parlamentare avrebbero dovuto chiedere prima una formale autorizzazione al

Per l'Onu il clima causa le guerre, ma la Russia blocca la risoluzione La Russia ha usato il suo potere di veto, l'India ha votato no e la Cina si è astenuta. Il clima quindi non è riuscito a entrare nella sfera di azione del Consiglio di sicurezza.

