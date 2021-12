Sudtirol | nove calciatori positivi al Covid-19 | sono tutti vaccinati

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il, capolista del girone A del campionato di Serie C, si vede costretto a fare i conti con benrisultatial-19 dopo i test molecolari. La stessa società altoatesina, lo scorso 9 dicembre, aveva anche aderito alla campagna vaccinale dell’azienda sanitaria, pubblicando un comunicato dal titolo che a posteriori non ha portato molta fortuna: “Un gol al”. Isarebbero in gran parte asintomatici e colpiti da lievi sintomi, ma adesso la squadra dovrebbe essere messa in isolamento e probabilmente saranno rinviati alcuni incontri. COMUNICATOEcco il comunicato del club: “F.C. Südtirol comunica che i test effettuati hanno evidenziato latà al ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudtirol nove

BOLZANO. Il Covid colpisce anche la squadra del Fc Südtirol. Contagiatigiocatori della squadra bolzanina, che guida il girone A della serie C di calcio con 6 punti di ... Tags fci precedenti in C. Bilancio in parità: 3 vittorie a testa e 3 pareggi. A dirigere il match ... QUI" Javorcic potrebbe schierare il modulo 4 - 3 - 1 - 2 con Poluzzi in porta, coadiuvato ...Tegola per la squadra bolzanina che guida nettamente il girone A della serie C di calcio. Di pochi giorni fa l’annuncio dell’adesione alla campagna vaccinale (foto dal sito fc-suedtirol.com) ...Tegola per la squadra bolzanina che guida nettamente il girone A della serie C di calcio. Di pochi giorni fa l’annuncio dell’adesione alla campagna vaccinale (foto dal sito fc-suedtirol.com) ...