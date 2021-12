Successo per il Marte, il nuovo missile anti-nave di MBDA (Di martedì 14 dicembre 2021) “Siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto dal nostro Marte ER, che ci consente di proporre al mercato una versione tecnologicamente avanzata di missile anti-nave a medio raggio, pronto per equipaggiare gli elicotteri NH 90 già in uso presso molte Marine nel mondo”. Queste le parole di Lorenzo Mariani, Executive group Sales and business development director di MBDA e managing director di MBDA Italia, in occasione del Successo nel lancio di prova nuovo sistema d’arma. “Con questo Successo – ha continuato Mariani – Marte ER ha inoltre dimostrato di essere una munizione adeguata ad equipaggiare batterie costiere a medio raggio”. La validazione è l’ultima nel percorso di sviluppo di Marte ER, che ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) “Siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto dal nostroER, che ci consente di proporre al mercato una versione tecnologicamente avanzata dia medio raggio, pronto per equipaggiare gli elicotteri NH 90 già in uso presso molte Marine nel mondo”. Queste le parole di Lorenzo Mariani, Executive group Sales and business development director die managing director diItalia, in occasione delnel lancio di provasistema d’arma. “Con questo– ha continuato Mariani –ER ha inoltre dimostrato di essere una munizione adeguata ad equipaggiare batterie costiere a medio raggio”. La validazione è l’ultima nel percorso di sviluppo diER, che ...

