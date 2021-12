Su Telegram c’è il gruppo «Diario di Anna Novàx» che offende la memoria di Anna Frank (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando si dice al peggio non c’è mai fine, spesso si esclude la possibilità che forse – davvero – può non esserci un limite all’ignoranza, alla cattiveria, al moralmente corretto. Nel caso specifico, il mancato limite è rintracciabile nel gruppo Telegram Diario di Anna Novax e che nella sua info descrive l’attività del gruppo così: «La dittatura sanitaria, raccontata giorno per giorno, come nel Diario di Anna Frank». LEGGI ANCHE > I No Green Pass che su Telegram negano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento climatico La memoria di Anna Frank calpestata in un gruppo Telegram novax ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 dicembre 2021) Quando si dice al peggio non c’è mai fine, spesso si esclude la possibilità che forse – davvero – può non esserci un limite all’ignoranza, alla cattiveria, al moralmente corretto. Nel caso specifico, il mancato limite è rintracciabile neldiNovax e che nella sua info descrive l’attività delcosì: «La dittatura sanitaria, raccontata giorno per giorno, come neldi». LEGGI ANCHE > I No Green Pass che sunegano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento climatico Ladicalpestata in unnovax ...

