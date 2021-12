Striscia la Notizia, tapiro ai Maneskin: “Lasciate Roma per trasferirvi negli Stati Uniti?”. La band replica così (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra i numerosi premi che i Maneskin hanno vinto nell’ultimo anno, ne mancava uno molto ‘ambito’: il tapiro d’oro. Nel servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri 13 dicembre, Valerio Staffelli ha raggiunto la giovane band a Milano e ha consegnato loro 4 tapiri personalizzati. “Com’è stato suonare con i Rolling Stones?“, ha chiesto Staffelli. “Molto bello ma difficile, perché non era il nostro pubblico. Mick Jagger gentilissimo, lo abbiamo incontrato”, ha risposto Damiano. “E chi porta i pantaloni nella band?“, ha poi domandato l’inviato. “Ce li scambiamo un po’ tutti, anche le gonne”, hanno replicato. Victoria ha poi rivelato che il nome del gruppo dovrebbe pronunciarsi in danese, dal momento che la parola deriva proprio da quella lingua e significa: “Chiaro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Tra i numerosi premi che ihanno vinto nell’ultimo anno, ne mancava uno molto ‘ambito’: ild’oro. Nel servizio dilaandato in onda ieri 13 dicembre, Valerio Staffelli ha raggiunto la giovanea Milano e ha consegnato loro 4 tapiri personalizzati. “Com’è stato suonare con i Rolling Stones?“, ha chiesto Staffelli. “Molto bello ma difficile, perché non era il nostro pubblico. Mick Jagger gentilissimo, lo abbiamo incontrato”, ha risposto Damiano. “E chi porta i pantaloni nella?“, ha poi domandato l’inviato. “Ce li scambiamo un po’ tutti, anche le gonne”, hannoto. Victoria ha poi rivelato che il nome del gruppo dovrebbe pronunciarsi in danese, dal momento che la parola deriva proprio da quella lingua e significa: “Chiaro di ...

