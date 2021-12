Storica sentenza della Corte di giustizia Ue: i diritti dei figli di genitori omosessuali valgono in tutti i Paesi dell’Unione (Di martedì 14 dicembre 2021) Riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di due persone dello stesso sesso anche nei Paesi in cui non è possibile avere due mamme o due papà: è quanto sancisce la Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza appena resa pubblica. Il caso è quello di una bambina nata nel 2019 in Spagna, figlia di due mamme di cui una è cittadina bulgara, mentre l’altra è nata a Gibilterra. Le due donne vivono in Spagna dal 2015 e sono sposate dal 2018. L’atto di nascita della bimba, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona le due madri come genitori. E per la Corte lo Stato di cui la piccola è cittadina – la Bulgaria in questo caso – è obbligato a rilasciarle un documento di identità, senza ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Riconoscere idei bambini e delle bambinedi due persone dello stesso sesso anche neiin cui non è possibile avere due mamme o due papà: è quanto sancisce ladieuropea in unaappena resa pubblica. Il caso è quello di una bambina nata nel 2019 in Spagna,a di due mamme di cui una è cittadina bulgara, mentre l’altra è nata a Gibilterra. Le due donne vivono in Spagna dal 2015 e sono sposate dal 2018. L’atto di nascitabimba, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona le due madri come. E per lalo Stato di cui la piccola è cittadina – la Bulgaria in questo caso – è obbligato a rilasciarle un documento di identità, senza ...

SkyTG24 : #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica - StigmabaseF : Storica sentenza della Corte di giustizia Ue: i diritti dei figli di genitori omosessuali valgono ...: Riconoscere… - la_kali : Riconoscere i diritti dei figl* di due persone dello stesso sesso anche nei Paesi in cui non è possibile. É quanto… - arual812 : RT @SkyTG24: #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica - rosi0878 : RT @SkyTG24: #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica -