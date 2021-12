Storia della sperimentazione dei vaccini, prima e dopo Norimberga (Di martedì 14 dicembre 2021) Se la percezione del rischio relativa al vaccino anti-Covid è distorta nella mente di qualche milione di persone, non è solo perché molti coltivano il compiaciuto cinismo dei complottisti, ma anche perché circolano idee confuse e sbagliate su come viene controllato un vaccino venduto. Meglio: non sanno che per oltre 150 anni i vaccini erano usati senza che fosse provata la sicurezza, mentre l’efficacia si testava sul campo. Fino al secondo dopoguerra i vaccini erano prodotti empiricamente, da Pasteur in poi testati su animali, ma erano come il budino: la prova consisteva nel somministrarli a uno o due individui, spesso gli stessi ricercatori (autosperimentazione), vedere gli effetti e quindi allargare il raggio dei vaccinati. vaccini sporchi, cioè contaminati, a cominciare da quello antivaioloso ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 dicembre 2021) Se la percezione del rischio relativa al vaccino anti-Covid è distorta nella mente di qualche milione di persone, non è solo perché molti coltivano il compiaciuto cinismo dei complottisti, ma anche perché circolano idee confuse e sbagliate su come viene controllato un vaccino venduto. Meglio: non sanno che per oltre 150 anni ierano usati senza che fosse provata la sicurezza, mentre l’efficacia si testava sul campo. Fino al secondoguerra ierano prodotti empiricamente, da Pasteur in poi testati su animali, ma erano come il budino: la prova consisteva nel somministrarli a uno o due individui, spesso gli stessi ricercatori (auto), vedere gli effetti e quindi allargare il raggio dei vaccinati.sporchi, cioè contaminati, a cominciare da quello antivaioloso ...

