Stefano De Martino in scena a teatro prima del debutto di Bar Stella

(Di martedì 14 dicembre 2021)Detorna incon lo spettacolo “Che coppia noi tre”di debuttare con il nuovo programma “Bardeldel nuovo programma,Desarà in. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore e performer sui suoi canali social ufficiali. Nelle scorse ore, Deha postato una locandina in una storia Instagram. Si tratta dello spettacolo “Che coppia noi tre”. Detornerà inil 18 dicembre presso ilPalapartenope di Napoli con gli insostituibili colleghi e amici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e la partecipazione di Mario Porfito. Un team già ampiamente consolidato dopo la ...

Stefano De Martino torna in teatro con lo spettacolo "Che coppia noi tre" prima di debuttare con il nuovo programma "Bar Stella"