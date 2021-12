Stefano Bettarini: “In fin di vita. Il drammatico annuncio (Di martedì 14 dicembre 2021) Stefano Bettarini non può che essere telegrafico nell’annunciare un qualcosa di davvero drammatico: “In fin di vita”. Stefano Bettarini da calciatore è riuscito ad imporsi in diverse piazze di spessore ed a mantenere un livello costante. Negli ultimi tempi però, è tornato di moda più per il gossip e la partecipazione a diverse trasmissioni televisive che per altro. Infatti, non si può che ricordare la sua storia d’amore con Simona Ventura che ha praticamente catalizzato l’attenzione dei maggiori quotidiani e siti di gossip. Altro suo intervento che ha fatto molto discutere è all’interno della casadel Grande Fratello Vip, dove naturalmente la presenza di un personaggio di così grande spessore non può che accendere gli animi. Emerge però come siano sorte diverse problematiche con lo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 dicembre 2021)non può che essere telegrafico nell’annunciare un qualcosa di davvero: “In fin di”.da calciatore è riuscito ad imporsi in diverse piazze di spessore ed a mantenere un livello costante. Negli ultimi tempi però, è tornato di moda più per il gossip e la partecipazione a diverse trasmissioni televisive che per altro. Infatti, non si può che ricordare la sua storia d’amore con Simona Ventura che ha praticamente catalizzato l’attenzione dei maggiori quotidiani e siti di gossip. Altro suo intervento che ha fatto molto discutere è all’interno della casadel Grande Fratello Vip, dove naturalmente la presenza di un personaggio di così grande spessore non può che accendere gli animi. Emerge però come siano sorte diverse problematiche con lo ...

Advertising

infoitcultura : Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: Soleil ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2021? - infoitcultura : Gf Vip, brutta pagina per Alfonso Signorini: Stefano Bettarini aveva ragione - SaCe86 : #GFVip, brutta pagina per Alfonso Signorini: Stefano Bettarini aveva ragione - vuoicondurrettu : @glolewham denis dosio,stefano bettarini,clemente russo,marco predolin gianluca impastato sono tutti andati in studio(ne cito alcuni ahaha) - EddyCafieri : @GrandeFratello Il Signor @alfosignorini parla di onestá? Ricordo al Signor Signorini che squalificò a denis dosio… -