Stato emergenza, stretta sui viaggi: quarantena per non vaccinati che arrivano in Italia. E tampone obbligatorio per tutti. L'ordinanza di Speranza (Di martedì 14 dicembre 2021) In vista delle vacanze di Natale e della diffusione della variante Omicron in consiglio dei ministri è Stato deciso di prevedere l'obbligo della quarantena per chi arriva da altri... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) In vista delle vacanze di Natale e della diffusione della variante Omicron in consiglio dei ministri èdeciso di prevedere l'obbligo dellaper chi arriva da altri...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - galeazzobignami : Dopo 2 anni non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva ris… - ltonino64 : RT @MT_Meli_: Le proroghe dello stato di emergenza promosse dal governo Draghi non sono meno imbarazzanti e ridicole di quelle attuate dal… - Vince08440165 : RT @Luca_Fantuzzi: Non mi lamenterei della proroga della foglia di fico dello stato d'emergenza. L'alternativa è la normalizzazione del gre… -