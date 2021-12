Stato emergenza | Sileri | “Proroga necessaria contro quarta ondata”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ladellod’è ”. Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere. Come ormai si sa molto bene ci troviamo nel pieno della, questo è il primo motivo”. Lo afferma in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Pierpaolo, sottosegretario alla Salute. ”Questasta incidendo sull’occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina. Lo scorso mese i posti letto delle terapie intensive erano occupati, nella media italiana, per il 4%. Ora siamo arrivati al 9%. Ecco perché serve lodi”. Per ...

fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - Gfbrt : RT @dottorbarbieri: Scusa @fdragoni, l'Italia riparte con la proroga dello stato di emergenza? - deeplyfree3 : RT @NicolaPorro: Cosa vuol dire politicamente la proroga dello stato d’emergenza? Il punto di @pbecchi ?? -

"Vantaggi di poter attivare azioni in forma immediata". La proroga dellodiserve a poter contrastare la quarta ondata di Coronavirus con azioni immediate. È quanto spiega in un'intervista al Corriere della Sera il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...di Silvia Morosi Gli aggiornamenti sul coronavirus di martedì 14 dicembre Potrebbe arrivare già nella riunione di oggi del Cdm la proroga dellod'fino al 31 marzo per far fronte alla pandemia. Oggi in commissione Affari costituzionali del Senato audizioni su vaccini e green pass della ministra Lamorgese e del sottosegretario ..."I numeri di questi giorni sono molto incoraggianti. Ieri mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid inoculate" ...