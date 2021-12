Stato emergenza prorogato. Stretta sugli arrivi in Italia: quarantena per i non vaccinati (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo «Stato d’emergenza» è Stato esteso fino a marzo 2022 per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di «convivenza» con il virus. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo «d’» èesteso fino a marzo 2022 per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di «convivenza» con il virus.

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - DeodatoRibeira : RT @RadioRadioWeb: ? Prorogato lo stato d'emergenza dal governo Draghi ?? L'intervento di @DSantanche a 'Lavori in corso' - PinkFreud009 : RT @Karm3nB: Se avessimo ascoltato i complottisti staremmo ancora in stato di emergenza, con mascherine all'aperto, aumento ospedalizzazio… -