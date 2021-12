Stato emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022: un sito militare stoccherà le dosi vaccinali “per le esigenze nazionali” (Di martedì 14 dicembre 2021) Una conferma la cui ufficialità era attesa senza dubbi: poco fa infatti nell’ambito del Cdm è Stato disposto il prolungamento di latri tre mesi dello Stato di emergenza, che dunque terminerà il prossimo 31 marzo. Proroga Stato di emergenza: all’interno del decreto non dovrebbero trovarsi ulteriori misure di restrizione Probabilmente anche se al momento si sa ancora poco, all’interno del decreto non dovrebbero trovarsi ulteriori misure di restrizione volte ad arginare nello specifico questa nuova ondata. Piuttosto, quel che è Stato reso noto da subito, è che il governo destinerà sei milioni di euro al ministero della Difesa, che in un sito già individuato – attraverso il lavoro del Commissario Figliuolo – allestirà un mega deposito dove ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Una conferma la cui ufficialità era attesa senza dubbi: poco fa infatti nell’ambito del Cdm èdisposto il prolungamento di latri tre mesi dellodi, che dunque terminerà il prossimo 31. Prorogadi: all’interno del decreto non dovrebbero trovarsi ulteriori misure di restrizione Probabilmente anche se al momento si sa ancora poco, all’interno del decreto non dovrebbero trovarsi ulteriori misure di restrizione volte ad arginare nello specifico questa nuova ondata. Piuttosto, quel che èreso noto da subito, è che il governo destinerà sei milioni di euro al ministero della Difesa, che in ungià individuato – attraverso il lavoro del Commissario Figliuolo – allestirà un mega depodove ...

