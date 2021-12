Stato emergenza, proroga 31 marzo 2022: bozza decreto (Di martedì 14 dicembre 2021) proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022. La bozza del dl sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, conferma il congelamento di altri tre mesi dello Stato di emergenza e di tutto quel che ne consegue. Nel decreto, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all’articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. “Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future – si legge infatti nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021)dellodial 31. Ladel dl sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, conferma il congelamento di altri tre mesi dellodie di tutto quel che ne consegue. Nel, dove non ci sono misure aggiuntive per frenare la nuova ondata, sono inoltre previsti, all’articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Figliuolo, uno stock di vaccini. “Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future – si legge infatti nella ...

