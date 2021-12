Stato emergenza proroga 2022, Fedriga: “C’era alternativa ma non è un dramma” (Di martedì 14 dicembre 2021) ”La proroga dello Stato di emergenza? Non lo vedo un dramma, l’importante è continuare a combattere il Covid e cercare di tenere aperte le attività economiche”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ospite di ‘e-Venti’ su SkyTg24, precisando però che C’era un’alternativa. ”Io avevo detto che le scelte erano due – ha spiegato Fedriga – non C’era solo la possibilità di prorogare lo Stato di emergenza ma C’era anche la possibilità di emanare dei decreti, senza prolungare lo Stato di emergenza, che andassero a coprire le necessità dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) ”Ladellodi? Non lo vedo un, l’importante è continuare a combattere il Covid e cercare di tenere aperte le attività economiche”. Lo ha detto Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ospite di ‘e-Venti’ su SkyTg24, precisando però cheun’. ”Io avevo detto che le scelte erano due – ha spiegato– nonsolo la possibilità dire lodimaanche la possibilità di emanare dei decreti, senza prolungare lodi, che andassero a coprire le necessità dello ...

