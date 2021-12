Stato emergenza Italia, quarantena per non vaccinati in entrata (Di martedì 14 dicembre 2021) “Obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea”. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Per i non vaccinati, oltre al test negativo, è prevista la quarantena di 5 giorni”, si precisa. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. “Sono prorogate”, inoltre, stabilisce la nuova ordinanza, firmata dal ministro Speranza, “le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) “Obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea”. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Per i non, oltre al test negativo, è prevista ladi 5 giorni”, si precisa. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. “Sono prorogate”, inoltre, stabilisce la nuova ordinanza, firmata dal ministro Speranza, “le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

