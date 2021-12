Stato emergenza, Bassetti: “Sì a mini-proroga, ma Draghi lo spieghi a italiani” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Lo Stato di emergenza è una cosa molto italiana, per fare cose normali come si fanno in altri Paesi da noi si deve dichiarare lo Stato di emergenza. Oggi non viviamo la situazione del 2020, ma una condizione al momento è gestibile. Il messaggio che deve passare dalla politica è di dire che non siamo come un anno fa, non siamo in emergenza, tuttavia faremo una mini proroga per mantenere l’organizzazione che ha permesso di fare bene quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Deve essere spiegato bene ai cittadini e il premier Draghi sa bene come farlo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nel pomeriggio ci sarà il Cdm che dovrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) “Lodiè una cosa molto italiana, per fare cose normali come si fanno in altri Paesi da noi si deve dichiarare lodi. Oggi non viviamo la situazione del 2020, ma una condizione al momento è gestibile. Il messaggio che deve passare dalla politica è di dire che non siamo come un anno fa, non siamo in, tuttavia faremo unaper mantenere l’organizzazione che ha permesso di fare bene quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Deve essere spiegato bene ai cittadini e il premiersa bene come farlo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nel pomeriggio ci sarà il Cdm che dovrebbe ...

