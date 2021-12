Stato emergenza 2022 | verso ok proroga

(Di martedì 14 dicembre 2021)diancora per tre mesi per mantenere alta l’attenzione contro il covid. Con due settimane di anticipo sulla scadenza del 31 dicembre il premier Draghi è pronto a portare in Cdm nelle prossime ore unadelle misure straordinarie fino al 31 di Marzo. Intanto per i Centri federali sanitari Usa l’Italia è tornata tra le destinazioni a rischio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l'orario non èancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà la proroga dellodial 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un'ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l'...Un simile tentativo di fronte all'esigenza di prorogare lod'con il perdurare della pandemia e alle incognite che incombono sulla nostra economia, rischia infatti di essere mal ...Ancora proposte dalle aziende dello spezzino dagli sportelli del Centro per l’impiego. Info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it. 1 CUOCO In attività di ristorazione, la risorsa sa ...Oggi il Consiglio dei ministri potrebbe decidere la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. È un’accelerazione decisa direttamente dal premier. Mario Draghi vuole ...