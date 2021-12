Stato emergenza 2022 | Crisanti | “Senza proroga | migliaia senza lavoro”

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 dicembre 2021)al 31 marzo, variante Omicron, vaccino per bambini. A parlarne il virologo Andreaospite di ‘Otto e mezzo’ su La7. “L’Italia ha mobilitato tantissime risorse grazie allodi. Se non venisseto, decine didi persone si troverebbero: chi fa i tamponi, chi fa le vaccinazioni, tutto il personale messo in campo per gestire l’” ha detto il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova.. “I 2-3 mesi” di“dovrebbero servire per consolidare la lotta al virus. Se unodidura 2 anni e mezzo ...