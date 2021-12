Stato di emergenza | stretta viaggi | quarantena per non vaccinati e tampone obbligatorio La Ue | «Roma giustifichi obbligo»

(Di martedì 14 dicembre 2021) In vista delle vacanze di Natale e della diffusione della variante Omicron in consiglio dei ministri èdeciso di prevedere l'dellaper chi arriva da altri...

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - galeazzobignami : Dopo 2 anni non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva ris… - bringtomeoned : RT @ArmoniosiAccent: Lo stato di emergenza è la nuova normalità creata, con un colpo di stato, da questa #dittatura che ci priva della libe… - _fiorucci : RT @ladyonorato: Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. -

Chiudere èammissibile durante la prima ondata, quando i Paesi erano spalle al muro e non ... Con Omicron Londra è 'auto - lockdown':ospedali, uffici e scuole vuotiPerò il prolungamento dellodi, è comunque una scelta politica impegnativa, anzi, come spiega Michele Ainis nella sua intervista all' HuffPost , 'decidere cosa sia l'è la ...Proseguirà fino al prossimo 31 marzo con le regole applicate finora e la possibilità di introdurne di nuove, nel caso di un peggioramento della pandemia Il governo ha deciso di prorogare lo stato di ...SAN MICHELE ALL’ADIGE. Molti e molto interessanti i temi trattati nella 14ma giornata della vite e del vino organizzata dalla Fondazione Mach, stamattina (14 dicembre) parte in presenza e parte in str ...