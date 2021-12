Stato di emergenza | Sileri | “Proroga necessaria contro la quarta ondata”

(Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA – Ladellod’è “. Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere. Come ormai si sa molto bene ci troviamo nel pieno della, questo è il primo motivo”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Pierpaolo, sottosegretario alla Salute. “Questasta incidendo sull’occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina. Lo scorso mese i posti letto delle terapie intensive erano occupati, nella media italiana, per il 4%. Ora siamo arrivati al 9%. Ecco perché serve lodi”. Per ...

Per questo il governo ha deciso di prorogare lod', ha introdotto la quarantena per i no vax in arrivo dall'estero e il tampone per gli immunizzati, anche residenti nell' Unione ...... ormai insufficienti vista l'escalation dei numeri, dei Comuni un'mai vista". Terrile, Pd: "Minori di fatto abbandonati a loro stessi" "Da diverse settimane questi minori lasciati negli ...Cresce la liquidità sui conti correnti ma diminuiscono i risparmiatori. Sono questi gli effetti economici principali della pandemia da Covid-19 emersi nella ricerca realizzata da Intesa Sanpaolo e Cen ...Il Governo proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. La decisione, si legge nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, arriva "in ...