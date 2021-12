Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per la proroga dello Stato d'emergenza fino al 31 marzo. La curva dei contagi in risalita ha spinto al prolungamento di ulteriori tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per la proroga dellod'al 31. La curva dei contagi in risalita ha spinto al prolungamento di ulteriori tre ...

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - AcerboLivio : Covid, oggi in Italia 20.677 contagi e 120 decessi, via libera del Cdm a proroga stato di emergenza - andfranchini : Il silenzio di #Draghi è un paradosso La proroga dello stato d'emergenza è la più politica delle scelte e meritava… -