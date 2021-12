Stato di emergenza, proroga al 31 marzo: Il decreto, possibili lockdown locali e limiti ai viaggi (Di martedì 14 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa l'Europa e l'Italia pensa a una stretta in vista di Natale. Per questo, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa l'Europa e l'Italia pensa a una stretta in vista di Natale. Per questo, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alper laal 31...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - galeazzobignami : Dopo 2 anni non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva ris… - Sergiochem : @fattoquotidiano @robersperanza @MinisteroSalute Il Cts, composto da capre, non farà mai finire lo stato di emerge… - chiarapellegri9 : RT @Liuto_: Si proroga lo stato di emergenza nel caso in cui si presentasse una emergenza. Quindi non finirà mai. #STATODIEMERGENZA https:/… -