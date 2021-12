Stato di emergenza, proroga al 31 marzo 2022: cosa comporta (Di martedì 14 dicembre 2021) Con l’inizio della pandemia, nel 2020, nel nostro Paese così come in molti altri paesi del mondo è Stato disposto lo Stato di emergenza. La misura, in vigore dal 31 gennaio dell’anno scorso, è stata prorogata più volte e, con uno dei Decreti Covid, la fine dello Stato di emergenza era stata fissata al 31 dicembre 2021. In relazione al perdurare della pandemia, se pur con un netto miglioramento della situazione, il Governo sta decidendo un’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022. Sono infatti diverse ancora le questioni da risolvere, come la necessità di far proseguire la campagna vaccinale a un ritmo sostenuto, con la prosecuzione della somministrazione delle terze dosi e l’apertura della campagna vaccinale anche ai bambini tra 5 e 11 ... Leggi su leggioggi (Di martedì 14 dicembre 2021) Con l’inizio della pandemia, nel 2020, nel nostro Paese così come in molti altri paesi del mondo èdisposto lodi. La misura, in vigore dal 31 gennaio dell’anno scorso, è statata più volte e, con uno dei Decreti Covid, la fine dellodiera stata fissata al 31 dicembre 2021. In relazione al perdurare della pandemia, se pur con un netto miglioramento della situazione, il Governo sta decidendo un’ulteriorefino al 31. Sono infatti diverse ancora le questioni da risolvere, come la necessità di far proseguire la campagna vaccinale a un ritmo sostenuto, con la prosecuzione della somministrazione delle terze dosi e l’apertura della campagna vaccinale anche ai bambini tra 5 e 11 ...

