Stato di emergenza Italia, Meloni: “No a proroga assurda” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Voteremo fermamente no a questa assurda proroga” dello Stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, esprime la posizione del partito dopo la proroga dello Stato d’emergenza deciso dal governo. “Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, le terapie intensive e le ospedalizzazioni sotto controllo, il green pass e il super green pass, il Governo decide di prorogare lo Stato di emergenza addirittura oltre a quanto previsto dalla legge”, dice Meloni. “In effetti uno Stato di emergenza c’è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) “Voteremo fermamente no a questa” dellodifino al 31 marzo 2022. Giorgia, leader di Fratelli d’, esprime la posizione del partito dopo ladellod’deciso dal governo. “Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, le terapie intensive e le ospedalizzazioni sotto controllo, il green pass e il super green pass, il Governo decide dire lodiaddirittura oltre a quanto previsto dalla legge”, dice. “In effetti unodic’è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto ...

Advertising

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - micaleafacchini : RT @TerrierBullFN: #STATODIEMERGENZA Ma si vogliamo più stato di emergenza chiudete tutto c'è il cowid e la gente vuole dosi hanno sete di… - EmeiMarkus : Dice #Scanzi che senza lo stato di emergenza non ci sarebbe più il CTS E credo che lui la veda come una brutta notizia #cartabianca -