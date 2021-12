Stato di emergenza fino al 31 marzo | possibile decisione oggi Convocato il Consiglio dei ministri | all' esame fra l' altro il contrasto al corona virus

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Domani ci potrebbe essere un cdm che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo.… - Corriere : Il governo prorogherà lo stato d’emergenza fino al 31 marzo - CGalezzi : RT @vitalbaa: Comunque, c'è più di una cosa singolare. Lo stato di emergenza sarebbe scaduto il 31/12, quindi fino al 31/12 ci sarebbe stat… - gabrielepx : La favola che vi hanno raccontato del 'resistiamo fino al 31/12 poi torna tutto come prima della pandemia' era frut… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

Questo è il quadro a breve termine che Mario Draghi ha considerato nella decisione di prorogare lodifino al 31 marzo: oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera. Perché ...Greta Posca Il 2022 comincerà come finisce il 2021: indi. Il governo sarebbe intenzionato ad approvarne la proroga per altri tre mesi, fino al 31 marzo, per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione dovrà passare ...Un mese di tempo in più, rispetto alla scadenza già prolungata a 150 giorni, per saldare le cartelle esattoriali che saranno notificate a partire dal 2022. É questo il ...di Milla Prandelli Emergenza aviaria. Negli ultimi giorni sono stati abbattuti 600mila esemplari di avifauna da allevamento, specie nella zona della Bassa bresciana. Per questo motivo ieri sera alle 1 ...