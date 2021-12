Stato di emergenza, Crisanti a La7: “Se non fosse prorogato migliaia di sanitari senza lavoro. Si usino mesi in più per consolidare le risorse” (Di martedì 14 dicembre 2021) “È chiaro che il prolungamento dello Stato di emergenza deriva dal fatto che l’Italia ha mobilizzato tantissime risorse e personale grazie allo Stato di emergenza. Se non venisse prorogato decine di migliaia di operatori sanitari si troverebbero senza lavoro“. È l’allarme l’ancia da Andrea Crisanti a Otto e mezzo su La7. Secondo il direttore del dipartimento di Microbiologia presso l’Università di Padova, senza questo personale aggiuntivo, mobilitato appositamente per l’emergenza, “non avremo persone che fanno vaccinazioni, chi fa i tamponi e tutto il personale aggiuntivo messo in campo per gestire l’emergenza”. “Io penso però che questi due, tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “È chiaro che il prolungamento dellodideriva dal fatto che l’Italia ha mobilizzato tantissimee personale grazie allodi. Se non venissedecine didi operatorisi troverebbero“. È l’allarme l’ancia da Andreaa Otto e mezzo su La7. Secondo il direttore del dipartimento di Microbiologia presso l’Università di Padova,questo personale aggiuntivo, mobilitato appositamente per l’, “non avremo persone che fanno vaccinazioni, chi fa i tamponi e tutto il personale aggiuntivo messo in campo per gestire l’”. “Io penso però che questi due, tre ...

