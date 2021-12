Stato di emergenza Covid ipotesi fino al 31 marzo Vaccino bimbi | boom di prenotazioni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere oggi 14 dicembre sulla proroga dellodiper il. Un termine che per l’Italia dovrebbe prolungarsial 312022. A decidere per l’accelerazione èMario Draghi. L’obiettivo del premier è dare un chiaro segnale sulle priorità relative alla situazione della pandemia., le posizioni dei partiti E cresce, infatti, il pressing per la proroga dellodi. “Credo sia maturo il momento” ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. Sulla stessa linea anche il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. “È chiaro – ha dichiarato l’ex Presidente del Consiglio – che rispetto alla curva ...

Il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe deciso di prorogare lod'(in scadenza il 31 dicembre) fino al prossimo 31 marzo . Atteso già oggi l'ok in Consiglio dei ministri. Per due settimane, Draghi ha studiato dati, previsioni sulla situazione ...