Stato di emergenza: arriva il sì alla proroga. Fino a quando sarà in vigore e i dettagli del nuovo decreto (Di martedì 14 dicembre 2021) Lo Stato d’emergenza è Stato prorogato Fino al 31 marzo 2022. La notizia è trapelata dalle mura di Palazzo Chigi dove si sta tenendo in questi minuti il Consiglio dei Ministri che avrebbe appunto dovuto deliberare sulla proroga. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi domani rifierirà alle Camere anche in merito a questa decisione. Approvata la proroga dello Stato d’emergenza Il Governo ha deciso per la proroga dello Stato d’emergenza durante la seduta del Consiglio dei Ministri iniziata alle 17 di mercoledì 14 dicembre. Il provvedimento è Stato introdotto dall’ex Presidente del Consiglio Conte nel marzo 2020 (inizio pandemia) e risultava essere in scadenza il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Lod’toal 31 marzo 2022. La notizia è trapelata dalle mura di Palazzo Chigi dove si sta tenendo in questi minuti il Consiglio dei Ministri che avrebbe appunto dovuto deliberare sulla. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi domani rifierirà alle Camere anche in merito a questa decisione. Approvata ladellod’Il Governo ha deciso per ladellod’durante la seduta del Consiglio dei Ministri iniziata alle 17 di mercoledì 14 dicembre. Il provvedimento èintrodotto dall’ex Presidente del Consiglio Conte nel marzo 2020 (inizio pandemia) e risultava essere in scadenza il ...

