Stato di emergenza al 31 marzo: perché è stata decisa la proroga (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi, martedì 14 dicembre, il Consiglio dei Ministri ufficializzerà la proroga dello Stato di emergenza – la precedente scadenza era il 31 dicembre – fino al 31 marzo del 2022. La scelta di Mario Draghi, dopo lunghe settimane di riflessione, sembra essere appoggiata da tutti i partiti che sostengono la maggioranza di governo, compresa la Lega di Matteo Salvini che dopo lunghe battaglie (soprattutto durante il governo Conte-2) sembra aver optato per una strada un po’ meno populista e più istituzionale. La decisione consentirà di mantenere lo status quo e proseguire con la campagna di immunizzazione, mantenendo attivi tutti i provvedimenti presi nel corso di questi due anni di pandemia. proroga Stato di emergenza al 31 luglio, i motivi della scelta Secondo quanto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi, martedì 14 dicembre, il Consiglio dei Ministri ufficializzerà ladellodi– la precedente scadenza era il 31 dicembre – fino al 31del 2022. La scelta di Mario Draghi, dopo lunghe settimane di riflessione, sembra essere appoggiata da tutti i partiti che sostengono la maggioranza di governo, compresa la Lega di Matteo Salvini che dopo lunghe battaglie (soprattutto durante il governo Conte-2) sembra aver optato per una strada un po’ meno populista e più istituzionale. La decisione consentirà di mantenere lo status quo e proseguire con la campagna di immunizzazione, mantenendo attivi tutti i provvedimenti presi nel corso di questi due anni di pandemia.dial 31 luglio, i motivi della scelta Secondo quanto ...

