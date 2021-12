Stato d’emergenza | Draghi ha rinunciato al Quirinale

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 dicembre 2021) di Paolo Becchi Cosa ha spinto Marioa far intendere, ieri sera, che lodi emergenza ci sarà fino a marzo del prossimo anno, non lo sapremo mai. Tanto più che sino alla mattina dello stesso giorno le intenzioni sembravano molto diverse. La dietrologia ha poco senso. Conta il significato politico dell’atto. Ed è un chiaro messaggio alle forze politiche. Lui da Palazzo Chigi non si sposta e dunque tocca ai partiti trovare un nome per ilaspirava a quel posto ma deve aver fatto i conti – o qualcuno li ha fatti per lui – e ha capito che lui non si può spostare dal posto che occupa. Glielo chiede l’Europa o la finanza; poco importa. I voti non li avrebbe mai avuti. Ha maltrattato il Parlamento come nessun altro prima di lui, riducendolo a un mero passacarte che non aveva neppure il diritto di ...