Startup | DoctorApp chiude crowdfunding con 350mila euro in 30 giorni

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo molto orgogliosi di questo successo reso possibile da un intenso lavoro di squadra. Oggi raccogliamo i frutti di anni di lavoro e di scelte coraggiose. La nostra proposta è piaciuta agli investitori, ma prima ancora è stata apprezzata da medici e pazienti che hanno dato fiducia a un'app in grado di portare grandi benefici a tutti". Così Alessandro Giraudo, Ceo e founder di DoctorApp, la Startup degli appuntamenti per gli studi medici, commenta i risultati raggiunti che hanno visto raccogliere 350mila euro in 30 giorni con il crowdfunding, con già all'attivo circa 32mila prenotazioni e 100mila utenti unici al mese. Cosa fa esattamente DoctorApp? "Offre uno strumento semplice e adatto a tutti per prenotare direttamente una ...

