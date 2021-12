Squalificato concorrente al GF Vip, si scatena il web, e non solo: il commento al vetriolo delle opinioniste (Di martedì 14 dicembre 2021) La squalifica nel corso della serata fa scatenare i commenti sul web, ma anche quelli delle opinioniste che non le mandano a dire… Una puntata piena di emozioni quella di stasera del Grande Fratello Vip, che ha scosso il pubblico sia positivamente che negativamente. Protagonisti della maggior parte dei blocchi della serata (anche di questa) Soleil e Alex. I due questa volta hanno dovuto tirare le somme di quanto accaduto, soprattutto dopo le veementi discussioni nate nel corso della settimana e, in particolare, del pomeriggio. Dopo il bacio di oggi pomeriggio era prevedibile, ovviamente, che Delia tornasse nella casa, ma questa volta la modella ha preso una posizione definitiva. Squalifica in diretta al GF VIP Delia, tornata nella casa, ha di fatto imposto ad Alex di scegliere se uscire per poter chiarire con lei o ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021) La squalifica nel corso della serata fare i commenti sul web, ma anche quelliche non le mandano a dire… Una puntata piena di emozioni quella di stasera del Grande Fratello Vip, che ha scosso il pubblico sia positivamente che negativamente. Protagonisti della maggior parte dei blocchi della serata (anche di questa) Soleil e Alex. I due questa volta hanno dovuto tirare le somme di quanto accaduto, soprattutto dopo le veementi discussioni nate nel corso della settimana e, in particolare, del pomeriggio. Dopo il bacio di oggi pomeriggio era prevedibile, ovviamente, che Delia tornasse nella casa, ma questa volta la modella ha preso una posizione definitiva. Squalifica in diretta al GF VIP Delia, tornata nella casa, ha di fatto imposto ad Alex di scegliere se uscire per poter chiarire con lei o ...

