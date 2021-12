Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: multa salata al Genoa, out 3 calciatori (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo dopo la 17esima giornata del campionato di Serie A. Sono arrivate nuove indicazioni di classifica, soprattutto per lo scudetto. L’Inter è in grandissima forma ed è in grado di scappare, passo falso del Napoli. Solo un pareggio per il Milan. E’ grande bagarre anche per la zona Champions e retrocessione. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, al 23° secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono state comunicate ledeldopo la 17esima giornata del campionato diA. Sono arrivate nuove indicazioni di classifica, soprattutto per lo scudetto. L’Inter è in grandissima forma ed è in grado di scappare, passo falso del Napoli. Solo un pareggio per il Milan. E’ grande bagarre anche per la zona Champions e retrocessione. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 dicembre 2021, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, al 23° secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, ...

sportli26181512 : Tre squalificati in Serie A: per Success solo una giornata - TuttoHellasVer1 : Serie A, 17esima giornata: sono tre i giocatori squalificati - Fantacalciok : Squalificati in Serie B 2021/2022 dopo la 17° giornata: ecco quali - Fantacalciok : Squalificati in Serie A 2021/2022 dopo la 17° giornata: ecco quali - IAMCALCIOBENEVE : Serie B. Gli squalificati dopo la 17a: out 5 calciatori e mr Iachini -