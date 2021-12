Sport: tavolo tecnico promosso da Vezzali su sospensione temporanea divieto sponsor scommesse (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si è svolto oggi a Roma il tavolo tecnico promosso dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, incentrato sulla proposta di sospensione temporanea degli effetti del decreto Dignità, con riferimento al divieto di sponsorizzazione delle attività di scommesse Sportive. Ad accogliere l'invito della Sottosegretaria Vezzali, sono stati il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, il Segretario generale della Federvolley, Alberto Rabiti, il Presidente della Lega Calcio serie A, Paolo Dal Pino e l'Amministratore delegato Luigi De Siervo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si è svolto oggi a Roma ildalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo, Valentina, incentrato sulla proposta didegli effetti del decreto Dignità, con riferimento aldiizzazione delle attività diive. Ad accogliere l'invito della Sottosegretaria, sono stati il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, il Segretario generale della Federvolley, Alberto Rabiti, il Presidente della Lega Calcio serie A, Paolo Dal Pino e l'Amministratore delegato Luigi De Siervo, ...

