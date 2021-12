Spider-Man: Marvel e Sony confermano possibili crossover futuri con Tom Holland (Di martedì 14 dicembre 2021) Non si sa ancora quando l'Uomo Ragno di Tom Holland farà ritorno nell'MCU, ma ultime notizie confermano che lo rivedremo almeno un'altra volta dopo Spider-Man: No Way Home. I fan Marve sono ormai affezionati allo Spider-Man di Tom Holland. Così, alla vigilia dell'uscita in salòa di Spider-Man: No Way Home, capitolo conclusivo della trilogia sull'Uomo Ragno dell'MCU, Marvel e Sony confermano che Tom Holland tornerà sicuramente per un crossover. Alla première di Spider-Man: No Way Home lunedì sera, ComicBook.com ha intervistato il presidente della Sony Pictures Tom Rothman chiedendo informazioni sui futuri rapporti tra Sony e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) Non si sa ancora quando l'Uomo Ragno di Tomfarà ritorno nell'MCU, ma ultime notizieche lo rivedremo almeno un'altra volta dopo-Man: No Way Home. I fan Marve sono ormai affezionati allo-Man di Tom. Così, alla vigilia dell'uscita in salòa di-Man: No Way Home, capitolo conclusivo della trilogia sull'Uomo Ragno dell'MCU,che Tomtornerà sicuramente per un. Alla première di-Man: No Way Home lunedì sera, ComicBook.com ha intervistato il presidente dellaPictures Tom Rothman chiedendo informazioni suirapporti trae ...

Advertising

HDblog : Spider-Man e Tom Holland, almeno un altro film Marvel corale è garantito - Vivinaathav : @Guna_Mit1 @Trendswoodcom Coimbatore la spider man varala bro?? - violentstormx : Il 17 si va a vedere spider man se me lo spoilerate nel frattempo giuro che vi metto un trapano sù per il culo ???? - marvelcinemaita : Spider-Man comparirà ufficialmente in un altro film dell’MCU, Sony e Marvel vogliono ancora lavorare insieme! - MegaNerd__ : Con l’uscita di #SpiderManNoWayHome, in molti stanno cercando notizie sulle storie a fumetti che ispirano il film.… -