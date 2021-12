Speranza “In Cdm ulteriori scelte su emergenza Covid” (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale. Sono ore non semplici. E’ convocato per oggi un Consiglio dei Ministri in cui probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza ancora in corso in questo paese”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il seminario “La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative”. E ha aggiunto: “Siamo in una fase in cui abbiamo due sfide fondamentali: la prima è la gestione del Covid che è qualcosa del presente, i numeri sono in crescita in modo costante da diverse settimane. L’epidemia continua a essere un problema molto concreto e reale e i vaccini sono la leva fondamentale per gestire la pandemia”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale. Sono ore non semplici. E’ convocato per oggi un Consiglio dei Ministri in cui probabilmente ci sarannorelative anche all’ancora in corso in questo paese”. Così il Ministro della Salute, Roberto, durante il seminario “La casa come primo luogo di cura del cittadino. L’accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative”. E ha aggiunto: “Siamo in una fase in cui abbiamo due sfide fondamentali: la prima è la gestione delche è qualcosa del presente, i numeri sono in crescita in modo costante da diverse settimane. L’epidemia continua a essere un problema molto concreto e reale e i vaccini sono la leva fondamentale per gestire la pandemia”. ...

