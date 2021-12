Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Speed 2: Keanu Reeves spiega perché ha rifiutato il film -

Ultime Notizie dalla rete : Speed Keanu

Movieplayer.it

... lo si è capito forte e chiaro con il loro primo progetto post - Matrix , ovveroRacer , ma a ... è proprio sul set di Matrix cheReeves conosce Chad Stahelski , la sua controfigura. È ...Tanta suspense, finale spettacolare e boom al botteghino 1 di 12 Il film Oggi va in onda (sul Nove alle 14:55), film d'azione diretto nel 1994 da Jan de Bont. Il protagonista èReeves ...Keanu Reeves ha rivelato perché ha rifiutato il film del 1997 Speed ??2, anche se avrebbe lavorato di nuovo volentieri con Sandra Bullock. Ecco cosa ha detto. Keanu Reeves ha recentemente rivelato per ...Keanu Reeves has revealed why he turned down the 1997 movie Speed 2: Cruise Control. Reeves starred with Sandra Bullock in the 1994 film Speed, about a bus that will explode if it drops below 50 miles ...